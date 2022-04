Na turbulente week pakt Harkemase Boys punt met tien man

Eerder deze week zette het bestuur van Harkemase Boys trainer Jan-Piet Bosma op non-actief. Dat gebeurde na het thuisverlies tegen SteDoCo (2-1). Het was de twaalfde competitiewedstrijd op rij zonder overwinning.

Bosma is zijn vervanger op dit moment Willem van Kammen, de Harkiet die daarvoor nog assistent was van Bosma. In een slechte eerste helft was de beste kans voor de Friezen. Spits Kian Visser speelde zichzelf vrij en schoot de bal hard op de paal.

Strafschop en rood

Na een kwartier spelen in de tweede helft kwam Ajax op voorsprong. Iloba Achuna veroorzaakte een strafschop en die werd binnengeschoten door Jip Bartels.

De problemen werden alleen maar groter toen Joris Voest een paar minuten later een rode kaart kreeg. In eerste instantie dacht Harkemase Boys zelf aan een strafschop, na een mogelijke overtreding op Visser. Het spel ging echter door en in de tegenaanval trok Voest aan de noodrem.