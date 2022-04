De Vries valt uit bij Formule E-race van Rome

De Vries mocht in Italië vanaf de derde plaats starten. Zijn teamgenoot bij Mercedes, Stoffel Vandoorne, startte vanaf pole position.

In het begin van de race kon de Friese autoracer zijn podiumplaats nog vasthouden, maar daarna zakte hij af naar de tiende plaats. In de absolute slotfase kon de auto van De Vries niet meer verder.

De overwinning in Rome ging naar de Nieuw-Zeelander Mitch Evans. De Nederlander Robin Frijns werd tweede en de derde plaats was voor Vandoorne.

In het klassement staat De Vries na de vierde race op de vijfde plaats met 38 punten. De Zwitser Edoardo Mortara staat met 49 punten bovenaan. In 2021 pakte De Vries de titel in de Formule E.