Friese zeilsters zevende en vijftiende op Trofeo Princesa Sofía

Van der Meer (21) en Brouwer zeilen in de Nacra17-klasse. Op de prestigieuze Trofeo Sofía begonnen ze deze week met een paar sterke races, maar later zakten ze wat weg. Door een goede voorlaatste dag nestelden ze zich in de subtop. In de medal race eindigden ze als vierde.

De overwinning was voor het Italiaanse duo Ruggero Tita en Caterina Banti. Het zilver ging naar Finland, het brons naar Groot-Brittannië.