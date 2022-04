Auto's van de weg na hagelbui op de A6

Het ongeluk gebeurde ter hoogte van Bant. Een van de auto's belandde op z'n kant in de middenberm. De twee inzittenden van de auto zijn met de ambulance naar een ziekenhuis gebracht. De mensen in de andere auto hoefden niet mee. Na het ongeluk was de A6 even afgesloten. Het verkeer kan er nu wel weer langs.

Er worden zaterdag meer buien voorspeld. Daarbij kan ook weer hagel vallen. Verkeersdeelnemers moeten er alert op zijn dat het dan glad kan worden.