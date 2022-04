De droom van een Friese vlagemoji is niet meer: of is er nog hoop?

Dat er animo voor is, betekent echter niet dat er meteen en Friese vlagemoji kan komen.

Hoe krijg je een eigen emoji?

De non-profitorganisatie Unicode gaat over de emoji's. Unicode bepaalt dus ook welke nieuwe emoji's worden toegestaan. Want als er een nieuwe emoji komt, dan moet dat op allerlei toestellen werken en dat is niet zomaar geregeld.

Eltensien kan een emoji indienen. Daarvoor moet je een document opstellen waarin staat waarom die emoji er moet komen. Je moet aangeven hoe de emoji eruit moet zien, maar ook of er draagvlak voor is. Want hoe mooi een emoji ook is: als mensen hem niet gebruiken, dan levert het ook niets op.