Heerenveenspeler Bakker: "Mijn hond voorspelt een overwinning voor Groningen"

Een cameraploeg van RTV Noord was bij Nick Bakker op bezoek voor een item over de noordelijke tweestrijd. Er werd besloten om de hond de uitslag van sc Heerenveen - FC Groningen te laten bepalen door hondenbrokken in een blauw (Heerenveen) en een groen (FC Groningen) bakje te doen. "Hij koos uiteindelijk voor het groene etensbakje, dus hij heeft daarna een paar dagen geen eten gehad", lacht Bakker.

Nick Bakker was een echte FC Groningen supporter

Nick Bakker is geboren en getogen in de stad Groningen. "Ik ben een echte stadjer." In totaal voetbalde Bakker 13 jaar lang bij FC Groningen. "Ik was vroeger een grote fan van Groningen. Had vanaf mijn vijfde jaar een seizoenskaart en dan ging ik altijd samen met mijn vader. Ik vond Hugo, die middenvelder, altijd een goede speler en je had natuurlijk Nevland. Dat was een hele bijzondere speler."