VVD-fractievoorzitter Kielstra: "Door zo'n inschattingsfout houdt het op voor Pool"

Kielstra kreeg woensdagochtend te horen dat de FNP had ontdekt dat Dirk Pool uit naam van hun partij valse informatie op internet had gezet op Twitter. Het waren 'pro wolf'-filmpjes, waar Pool later weer met zijn eigen account op reageerde. Volgens Kielstra gaat het om een individuele actie.

Zelf was hij tot woensdag niet op de hoogte van het bestaan van het account. "Ik schrok er enorm van", zegt de VVD-fractievoorzitter. "Pool is jarenlang bezig geweest voor Fryslân. Door zo'n inschattingsfout houdt het dan op."

Conclusie

Vanwege de kwestie kwam VVD Fryslân donderdag bijeen. Al snel werd besloten dat Pool door deze actie zijn functie als Statenlid moest neerleggen. "We hebben met z'n allen de conclusie getrokken dat we op deze manier niet verder kunnen", zegt Kielstra. Volgens hem stond Pool daar zelf ook achter. "Dat was ook moedig van hem."