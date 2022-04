Stijgende hypotheekrente maakt het nog moeilijker voor starters

Voor een woning van 250.000 euro met een rentevastperiode van twintig jaar, betaal je nu maandelijks ruim honderd euro meer dan twee maanden terug.

Yvonne Soepboer (30) uit Broeksterwâld is zelf al jaren op zoek naar een koopwoning. Maar als alleenstaande en als starter is het voor haar onmogelijk om te slagen in haar zoektocht. Met een dubbel gevoel is Yvonne Soepboer nu aan het klussen in haar nieuwe huurhuis; een seniorenwoning met slechts één slaapkamer.

"Je redt het niet"

"Ik wilde heel graag een koopwoning, ook om iets op te bouwen", vertelt ze. "Een eigen plekje, met het oog op de toekomst. Maar als je maar alleen bent, ook al werk je fulltime, dan red je het nog niet op de woningmarkt."