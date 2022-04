BFVW probeert 'aaisykjen' weer op Unesco-lijst te krijgen

Ook het provinciale subsidiebeleid kwam voorbij. Afgezien van de natuurbeheerders zoals Staatsbosbeheer, It Fryske Gea en Natuurmonumenten gaan die subsidies naar het agrarisch natuurbeheer. Provinciaal geld daar buiten om krijgen, is eigenlijk niet te doen.

Vliegende euro's

In de nieuwe weidevogelnota is daarvoor nu wel een regeling opgenomen, maar nu wordt duidelijk dat het niet lukt om dat dit jaar in te voeren.

Daarom wordt een oude regeling mogelijk tijdelijk weer in gebruik genomen; de 'vliegende euro's', om zo ook buiten de grote weidevogelgebieden boeren of andere beheerders een kans te geven. Volgens de BFVW voldoet die regeling niet omdat die met name op grutto's gericht is.

Meer samenwerking

In Wommels is ook afscheid genomen van voorzitter Frans Kloosterman, die hobbyboer wordt in Zweden. In zijn afscheidstoespraak haalde hij een rapport aan van de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur waarin staat dat de Nederlandse natuur er slecht voorstaat.

Veel mensen weten niet wat ze missen, omdat ze de eerdere rijkdom meer amper hebben meegemaakt. Kloosterman riep op tot meer samenwerking en minder polarisatie.