Aris verliest met flinke marge van koploper Elite Silver

Aris reisde als nummer twee van de competitie af naar de Belgische koploper van de Elite Silver. Van begin af aan waren de Belgen beter en bij de rust stond er al een ruime voorsprong op get scorebord: 56-35.

De Leeuwarders konden dat in het derde en vierde kwart niet meer goedmaken en de achterstand werd zelfs nog veel groter, tot uiteindelijk 92-50.

Het lukte Aris tot nu toe nog niet om in België te winnen. In Leeuwarden werden wel twee internationale wedstrijden gewonnen, maar over de grens wachten de basketballers nog op de eerste winst.