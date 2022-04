Rianne de Vries begint goed aan WK shorttrack; penalty voor Knegt en De Laat

Door het ontbreken van Suzanne Schulting doen er nu niet vier, maar drie Friezen mee aan het individuele toernooi. Sven Roes komt zaterdag en zondag nog in actie bij de relay. Vrijdag werden de voorronden van drie verschillende afstanden gereden.

1500 meter

Itzhak de Laat begon als eerste Nederlander en werd in zijn race op de 1500 meter netjes tweede. Daarmee plaatste hij zich voor de halve finales van zaterdag.

Knegt had het wat lastiger. Lang reed hij achter de Koreaan Kim als tweede, maar hij zag Roberts Kruzbergs en Thomas Nadilini hem voorbijgaan. Net voor de laatste bocht kon hij Nadilini nog inhalen en hij wist dat de derde plek genoeg was voor de finale.

Rianne de Vries werd tweede in haar heat. Op grote achterstand van de favoriet voor de wereldtitel Choi, maar ruim genoeg om haar te plaatsen voor de halve finales. Dat deden Yara van Kerkhof (derde in haar heat) en Xandra Velzeboer (tweede in haar heat) ook.

500 meter

Op de 500 meter liep het voor Knegt uit op een deceptie. De eerste ronde overleefde hij wel, maar daarna moest hij op de vierde plek starten en dat is bij de 500 meter nogal belangrijk. Zijn start was niet goed en in alles of niets poging in de laatste bocht, raakte hij de Italiaan Luca Spechenhasuer en kreeg hij een penalty.

De Laat won twee keer zijn race en plaatst zich wel voor de kwartfinales van zaterdag.

Ook Rianne de Vries heeft de kwartfinale gehaald. Ze werd derde, maar mocht als tijdsnelste door naar de kwartfinale. Velzeboer en Van Kerkhof plaatsten zich ook.