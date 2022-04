Burgemeester Van der Zwan: "Iedere keer weer crisissen over opvang is waardeloos"

In de Hoekstrahal zouden 200 plekken komen voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen, maar daar werd niet voldoende gebruik van gemaakt. De mensen gingen vaak al rechtstreeks naar andere opvangplekken in de provincie, zegt burgemeester Tjeerd van der Zwan.

De opvang van vluchtelingen die anders in het overvolle Ter Apel zitten, was ook niet een goede oplossing, omdat deze mensen een ander ritme aanhielden, bijvoorbeeld door het vieren van de Ramadan.

'Niet te verkopen aan sportverenigingen'

"Achtkarspelen en Twijzel hebben de helpende hand toegestoken en gezegd: we nemen de hubfunctie over. Het COA heeft zich prima aan de afspraak gehouden. We hebben zeven dagen opgevangen, 130 vluchtelingen, in die week heeft het COA plekken voor ze gezocht elders in het land. Nu is de hal weer leeg."

Het is niet duidelijk wat de functie van de hal nu zal zijn. "Wat wel helder is is dat we de hubfunctie van Twijzel weer overnemen." Gemeente Heerenveen zal kijken hoe ze het zullen doen. "Als er weer zo weinig gebruik van wordt gemaakt is dat niet zo efficiënt. Dat kun je ook niet verkopen aan sportverenigingen."