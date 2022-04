Flinke stikstofreductie in stallen door vinding van Gorredijkster bedrijf

De mest is niet alleen schoner, het heeft ook een hogere kwaliteit als mestproduct, zegt directeur Andries Huisman. Hij is al zeven jaar met het procedé bezig. Ook wordt het idee getest op de Dairy Campus in Leeuwarden. Daar zijn de resultaten goed, zegt Huisman.

Een van de boeren die aan het experiment met magnesiumchloride meedoet is Henk Mulder uit Nieuwehorne. Met een tank voorop zijn minishovel brengt hij de vloeibare magnesiumchloride in de stal.

Betere mest

Daar wordt het door een mixer door de mest gemengd. Voor Mulder is de keuze voor het product een heel logische, omdat hij er betere mest van krijgt en kan besparen op kunstmest.

In een tijd dat de prijzen van kunstmest en energie omhoog gaan zorgt dat voor een flinke besparing. Mulder is sinds een half jaar met het procedé bezig. Hij merkt dat zijn mest nu veel minder stinkt. Het effect op de groei van het gras moet in de loop van dit jaar blijken.