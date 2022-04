Opvangorganisatie Wender wil cliënten helpen met muzieksessies

Het is belangrijk dat er bij de sessie geïmproviseerd wordt, zegt Hoiting: "Het kan wel gebaseerd zijn op bestaande muziek, maar doordat je gaat improviseren ontwikkelen mensen zichzelf. Ze moeten dan hun eigen creativiteit aanboren, en dat geeft een gevoel van zelfvertrouwen."

20 locaties

Eén van de deelnemers van Wender is Folkert. Hij speelt fanatiek mee op een trommel: "Als het kan ga ik hier elke week naartoe. Even lekker losgaan, lekker je energie kwijt bij het trommelen."

Wender is zo tevreden over de proef dat ze de muzieksessies op alle twintig locaties in Noord-Nederland willen inzetten. Daar is woensdag een samenwerkingsconvenant met Embrace over ondertekend.