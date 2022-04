Jacht Galactica mag varen, maar Harlinger haven wil niet faciliteren: "Echt een dilemma"

Het jacht van 100 miljoen ligt bij Icon Yachts in de Harlinger haven om afgebouwd te worden. Het schip is van bouwer Heesen Yachts, dat ook de proefvaart uitvoert, met een Nederlandse bemanning.

Voor wie het schip gebouwd is, is echter niet duidelijk. Onder andere de naam van oligarch Vagit Alekparov wordt genoemd. Mede daarom wil de Harlinger haven eigenlijk niet meewerken aan de proefvaarten.

Harlingen kritisch

"Het schip is nog steeds van de werf. Maar we weten niet voor welke eigenaar dit schip bedoeld is", vertelt directeur Paul Pot van de Port of Harlingen.

Daarom is het voor de haven een lastige keuze, zet Pot. "Het is echt een dilemma. Het zijn klanten van je haven, die wil je ook faciliteren. Maar we denken dat we zo het juiste doen."

Niet in haven

Voor de veiligheid moet de haven de proefvaarten faciliteren. Maar dat ging niet van harte: het jacht krijgt geen toestemming op de openbare kades of afmeerplekken te gebruiken.

"In principe is het ook geen probleem, omdat ze afmeren bij Icon Yachts", zegt Pot. "Maar we geven wel even aan dat ze niet bij ons terecht kunnen."