Zwemschool Kollum moet dicht door hoge gasrekening: "Rekening verdrievoudigd"

Door de sluiting komen 7 mensen op straat te staan. "Het is een grote teleurstelling", zegt zwemschool-eigenaar Vincent Gottschalk. "We vechten al jaren voor subsidie, voor een klein bedrag. De gemeente Noordwest-Fryslân wil daar niet aan, en nu is de gasrekening verdrievoudigd."

De gasrekening liep op van 23.000 naar bijna 60.000 euro: "Daar is niet meer tegenop te betalen. Maar dan moeten we ook nog verder, de rekening loopt alleen maar verder op."

Een gesprek met de gemeente kon de zwemschool niet verder helpen "Ik ben nog met een stuk of zes, zeven andere zwemschoolhouders in gesprek gegaan om te kijken of we verder nog iets doen en met mensen uit het vastgoed. Maar een zwemschool ga je niet meer starten, want je zit allemaal met hetzelfde probleem van de hoge gasprijs. Investeerder moeten eerst het zwembad slopen, dus die zijn niet geïnteresseerd."

"Had voorkomen kunnen worden"

De zwemschool geeft zo'n 450 kinderen les en ook bij de wat oudere bezoekers komt de sluiting hard binnen, zegt Gottschalk. Mensen die al vooraf hebben betaald, kunnen hun geld waarschijnlijk niet terugkrijgen. Dat is afhankelijk van het besluit van de bank.

"Het wordt misschien een faillissement, of ik blijf eigenaar van het pand, maar dan zal het zwembad Ook niet meer opengaan, want de gasprijzen gaan er niet van naar beneden", zegt Gottschalk. "Het is treurig en triest dat het moet gebeuren, want het had voorkomen kunnen worden."