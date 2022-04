Heerenveen-trainer Ole Tobiasen: "Tegen Groningen willen we ons veilig spelen"

Er heerst een nieuwe realiteitszin in het Abe Lenstra Stadion, de naïviteit is weg. Als je niet kan winnen, dan mag je in ieder geval niet verliezen. Met die instelling kruipt de ploeg langzaamaan richting onderkant middenmoot.

Tobiasen: "Het is eigenlijk een hele gekke competitie. We kunnen Groningen, maar ook die club uit Leeuwarden nog inhalen. We kunnen zelfs de play-offs nog halen, maar we kunnen ook net zo goed nog in de gevarenzone terechtkomen."