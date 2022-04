Investeringsmaatschappij Parcom neemt aandeel in Dijkstra Draisma

"Ons bedrijf groeit hard en ik verwacht dat dat de komende jaren zeker niet minder wordt, vanwege de uitdaging om duurzame, innovatieve en betaalbare woningen te bouwen in een steeds groter deel van Nederland", zegt directeur Biense Dijkstra.

Parcom is een Nederlandse investeringsmaatschappij die sinds 1982 actief is. Het is ook mede-eigenaar van bedrijven als HEMA en trappenbouwer Altrex.

De transactie moet nog wel goedgekeurd worden door de Autoriteit Consument & Markt. Het is niet bekendgemaakt hoe groot de investering precies is.