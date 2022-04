Bijna duizend Oekraïense vluchtelingen ingeschreven; niet op Ameland en Schier

Met 212 vluchtelingen is Leeuwarden de gemeente waar de meeste vluchtelingen staan ingeschreven.

Geen vluchtelingen op Schiermonnikoog en Ameland

In de gemeenten Schiermonnikoog en Ameland worden geen vluchtelingen opgevangen omdat vluchtelingen met eventuele oorlogstrauma's daar geen begeleiding kunnen krijgen.

Volgens Veiligheidsregio Fryslân is het momenteel ook niet nodig om de mensen daarnaartoe te brengen, omdat er in de provincie verder nog genoeg opvangplekken zijn. Het zijn er net wat meer dan 1100, en wanneer dat nodig is kan het omhoog worden gebracht naar 1600. Ameland heefgt 26 opvangplekken, op Schiermonnikoog zijn het er 17.