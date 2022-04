Briefjes verstoren formatie Schier: "Het maakt het eiland kapot"

In zijn rapport schijft de informateur dat alle drie partijen zorgen hebben over de schadelijke berichten die op het eiland rondgaan.

Raadsleden van alle partijen krijgen van buitenaf anonieme berichten, die persoonlijk aan de raadsleden gericht zijn en thuis in de brievenbus of via sociale media verstuurd worden.

'Persoonlijke aantijgingen'

De briefjes lijken de onderlinge verhoudingen te verstoren. De informateur schrijft over 'tendentieuze berichtgeving' en over 'persoonlijke aantijgingen als leugenaar'. Het is niet te accepteren, zegt Rodenboog. "Het maakt ons eiland kapot", staat in het verslag.

Schiermonnikoogs Belang worstelt met de 'agressieve wijze' waarop raadsleden bejegend zijn. Na het verkiezingsdebat zijn er briefjes bezorgd en op sociale media en via folders worden partijen op een vervelende manier neergezet. Het is net of er een 'vierde partij' is, waar niet open en eerlijk mee gepraat kan worden.

Ons Belang, dat bij de verkiezingen 45 procent van de stemmen kreeg, had het gevoel dat andere partijen ze ervan zouden verdenken dat zij erachter zouden zitten. Maar de partij zegt zelf dat ze er niet bij betrokken is en ook niet weet waar het vandaan komt.

Bespreekbaar maken

Het zit iedereen dwars, schrijft de informateur. Alle partijen zijn bereid om het bespreekbaar te maken. Het voorstel van de informateur is om hier aan het begin van de raadsperiode met hulp van externe begeleiding tijd voor vrij te maken.