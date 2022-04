GGD Fryslân schaalt af: test- en vaccinatielocaties bij elkaar gevoegd

Het aantal coronabesmettingen in Fryslân is flink gedaald de afgelopen week Het ging om 3.602 besmettingen, terwijl het in de zeven dagen ervoor nog om 7.177 besmettingen ging.

Minder testcapasiteit

Bij GGD Fryslân hoeven mensen zich vanaf 11 april niet meer te laten testen bij klachten. Een zelftest is dan voldoende, vindt het kabinet. Daarom gaat GGD Fryslân afschalen naar een testcapaciteit van 2.200 testen per dag in de eerste week van mei.

De testlocaties die gaan sluiten zijn die van Oosterwolde, Kollum, Harlingen en Sondel. In Drachten komt een nieuwe test- en vaccinatielocatie aan het Helmhout een gaat de oude in het Fries Congrescentrum dicht.

Aantal vaccinaties afgeschaald

Ook het aantal prikken wordt afgeschaald. Er zijn momenteel zo'n 1,1 miljoen prikken gezet. GGD Fryslân wil toe naar 2.000 prikken per week.