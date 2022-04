7 jaar en tbs geëist tegen brandstichter voor 19 branden in Harlingen

De branden vonden plaats tussen januari 2019 en februari 2020. Deskundigen hebben tbs met voorwaarden geadviseerd, dat is een 'lichtere' vorm van tbs. Maar daar staat een maximumstraf van vijf jaar op.

Talloze branden in Harlingen

Tussen januari 2019 en februari 2021 zijn er zo'n 60 brandjes geweest in Harlingen, met name in de Oosterparkwijk en Plan-Zuid. Bij minstens 22 was er sprake van brandstichting.

Nadat de politie in juni dit jaar camerabeelden deelde, kwamen er tips binnen. Het onderzoek leidde uiteindelijk naar de Leeuwarder. Hij werd begin augustus aangehouden.