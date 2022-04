Dokkum brengt herinnering aan 'onbekende' oude vermaningen terug

Er werd in 1619 geschreven: 'als synde nu een ministe kercke'. In 1663 kwam het terug als 'de steeg van het Mennonijten Vermaanhuis' en in 1667 als 'het Vermaanhuis van de Waterlandse Minnonijten.' Een notitie uit 1714 toonde de precieze locatie: een plek in de Lange Oosterstraat, te bereiken via een steeg aan de Waagstraat.

17e-eeuwse vermaning

De vermaning was van de zogeheten Waterlandse stroming binnen de doopsgezinden. De vermaning bleef tot 1680 in gebruik. Maar daar bleef het niet bij: Piet de Haan ontdekte met onderzoek zelfs een vierde vermaning aan de Koningsstraat, schuin achter de huidige kerk aan de Legeweg.