Extinction Rebellion blokkeert Leeuwarder vliegbasis: actie tegen vervuiling

Er staan jongeren in roze kleding bij de ingang van de vliegbasis, die zich hebben vastgeketend aan bomen en aan elkaar. Ook worden er speeches gehouden en hebben mensen banners vast. Auto's kwamen in de file te staan.

Het is vrijdag de laatste dag van de internationale luchtmachtoefening Frisian Flag in Leeuwarden. De oefeningen ondervinden geen hinder van het protest, de eerste vliegtuigen zijn de lucht al in, vertelt een woordvoerder van de vliegbasis.

Nog niet ingegrepen

De demonstratie is niet aangevraagd, er is geen vergunning voor. Het staat de mensen wel vrij om te demonstreren, ter plaatse wordt bekeken of het gevaar oplevert voor de verkeersveiligheid. Er wordt op dit moment nog niet ingegrepen, mocht de situatie erom vragen dan zal dit in overleg met politie en marechaussee gebeuren.

Vervuiling

Defensie is het meest vervuilende Nederlandse overheidsbedrijf, stellen de actievoerders. Met de blokkade willen ze defensie en de overheid duidelijk maken dat de uitstoot, het lawaai en de vervuiling van de vliegbasis niet goed is voor de leefbaarheid van mens en dier.