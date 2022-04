In de Waddenzee wordt geëxperimenteerd met 'superzeegras'

"In de kas en de klimaatkamers van Rijksuniversiteit Groningen onderzoeken we met enkele experimenten hoe we de overlevingskans na het transplanteren van het zeegras kunnen verhogen en hoe zeegras op omstandigheden in de Waddenzee reageert", zegt zeegrasonderzoeker Katrin Rehlmeyer.

Eén van de experimenten onderzoekt of je de planten kunt stimuleren om meer bladgroen aan te maken.

Rehlmeyer:"Door zeer goede lichtomstandigheden aan te bieden, kunnen de planten meer reserves in de wortelstokken opslaan. Door deze extra energie kan de plant na de transplantatie mogelijk beter overleven, zodat het zeegras in zijn nieuwe omgeving makkelijker in leven kan blijven."

Controle

Na dit experiment worden de planten in de Waddenzee geplant. De overleving wordt daarna bij laag water gecontroleerd: eerst na een week, dan een maand en dan nog eens over twee maanden. Ook zien onderzoekers nog eens beter naar de mogelijk geschikte locaties voor het zeegras.