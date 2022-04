Laatste thuiswedstrijd voor zaalvoetbalsters Drachtster Boys

In theorie zou het kunnen dat er later nog een thuiswedstrijd komt, maar dan moeten de vrouwen de nacompetitie halen. In de drie laatste wedstrijden moeten ze dan twee punten meer halen dan de directe tegenstander.

Hoop op volle tribune

Trainer Hoekstra houdt er zelf ook mee op. "Ik heb het zeven jaar gedaan, dat is al een hele poos. Voor mij is de komende wedstrijd een wedstrijd, ik zie het niet als een laatste. We gaan er nog wel vol voor. Maar de sponsoren zijn uitgenodigd en we hopen dat er een volle tribune is. Je weet het nooit, zo staan we er ook in."

Kampioen

Sinds de start van de eredivisie voor vrouwen in 2011 was Drachtster Boys er al bij. Het hoogtepunt voor de club was het landskampioenschap en de bekerwinst in 2017.

De speelsters die bij de club blijven komen volgend seizoen uit in de Noordelijke Hoofdklasse. Drachtster Boys sluit niet uit dat ze op termijn weer in de eredivisie terugkomen.