Sportcampagne voor mensen met een beperking: 'Je kunt meer dan je denkt'

Sport Fryslân hoopt met de campagne om meer Friezen met een beperking aan het sporten te krijgen. In totaal zijn er in Fryslân zo'n 75.000 mensen met een fysieke of lichamelijke beperking. Daarvan doet minder dan dertig procent regelmatig aan intensief sporten. Onder mensen zonder beperking ligt dat percentage hoger dan 65 procent.

Geen expertise

Dat mensen met een beperking minder sporten zou onder meer komen door drempels waar zij of hun ouders overheen moeten. Dat merkte Marie Schipper ook, moeder van de 13-jarige Bodi. Hij is één van de gezichten van de campagne en heeft een verstandelijke beperking.

"Het is best ingewikkeld om een sport uit te zoeken. Je begint met het bellen van een reguliere sportvereniging. Maar daar kregen wij al snel te horen dat het niet ging: men had niet de expertise om ons kind te begeleiden. In ons geval wilde onze zoon heel graag voetballen, net als zijn broers. Maar dat was hier in Heerenveen niet", zegt Schipper.

Lastig voor sportclubs

"Als je hem op een voetbalveld zet, kan hij op het ene moment goed meedoen en zich concentreren. Maar op het andere moment is hij grassprietjes aan het tellen. Dat kan midden in een wedstrijd gebeuren. Soms rent hij ook maar wat heen en weer. Winnen of verliezen interesseert hem niet zoveel. Hij vindt het ook leuk als de tegenstander scoort. Dat maakt hem niet zoveel uit", zegt Schipper.

"Je moet wel een trainer hebben die dat een beetje snapt en die daar mee om kan gaan. Dus ik begrijp ook wel dat het voor sportclubs lastig is. Maar wij wilden als ouders wel dat ons kind kon sporten." De campagne moet voor meer begrip zorgen. Sport Fryslân wil bovendien mensen met een beperking in contact brengen met de juiste sportverenigingen.