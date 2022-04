It Skriuwersboun wil boekenbillboards: "Meer promotie Friese boeken"

Maar daar heeft It Skriuwersboun wel steun voor nodig. Verf: "In een groter taalgebied kan zoiets vanuit de markt komen. Nederlandstalige uitgevers doen veel aan de promotie van hun goedverkopende schrijvers. Maar in de Friese verhoudingen kan maar een beetje worden verkocht. Een oplage van 1.000 is al fantastisch, dat halen de meesten niet."

Budget

Daarom moeten It Skriuwersboun, Boeken fan Fryslân en de provincie om tafel. Het budget vanuit de provincie is nu zo'n 180.000, maar dat zou op jaarbasis wel kunnen worden verdubbelt, stelt Verf. En je moet het volhouden. "Anders kun je nog niet beoordelen of het goed werkt."