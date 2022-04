Twee broedvlotten met kunstnesten moeten Amelander sternen helpen

De duizenden grote sternen die er ooit broedden, zijn allang verhuisd naar met name Texel. Ook het aantal andere soorten sternen wordt ieder jaar kleiner. "Zij zijn er niet meer", zegt voorzitter IJme Brijker van de vogelwacht Hollum-Ballum. En dat past ook in een landelijke trend.

Volgens ecologe Denise Roffel van Rijkswaterstaat is daar een verscheidenheid aan oorzaken voor. "Het verschilt per plaats wat er aan de hand is, maar op sommige plekken hebben ze last van verstoring en op andere van overstroming of is de broedgelegenheid gewoon niet goed aanwezig. Hier op Ameland zien we dat de populatie langzaam achteruitgaat."

Broedvlotten

Een structurele oplossing vinden, kost tijd, zegt Roffel. "Er is hier iets aan de hand en je wilt er graag een natuurlijke oplossing voor vinden. Maar daar is tijd voor nodig en dan heb je dit als tijdelijke oplossing."

Ze doelt daarmee op twee broedvlotten die nu binnendijks in de Lange Sleat zijn neergelegd in opdracht van Rijkswaterstaat. Op de vlotten is ruimte voor maximaal twintig broedparen. Het zijn zogenoemde koloniebroedvogels die graag dicht op elkaar zitten.