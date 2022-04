Afscheid Epke Zonderland in Heerenveen: "Die gouden plak blijft het mooist"

Epke stopt even met praten wanneer een kind met hem op de foto wil, maar pakt daarna de draad weer op. "Het persoonlijke hoogtepunt is natuurlijk 2012 in Londen." Op die Olympische Spelen haalde Zonderland goud binnen voor Nederland. "Dat is niet een moment waar ik iedere dag aan terugdenk hoor, maar het speelt wel op op deze dagen. Dan denk ik daar weer aan en dat doet mij goed. Maar dat ligt nu achter me. Tijd voor mijn familie en andere dingen."

Sportdokter

Zonderland is inmiddels aan het werk als dokter. "Ik ben bezig met een specialisatie voor om sportdokter te worden, maar dat duurt nog wel een tijdje. Het sporten blijft altijd mooi, ook al is het op een ander niveau. Bij het topsportleven was ik regelmatig moe van het sporten, nu zie je ook hoe goed het voor je kan zijn. Nu krijg je er juist energie van. Ik hoop dat aan andere mensen over te brengen."