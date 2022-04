Suzanne Schulting over coronabesmetting: "Ik ben er gewoon wel even ziek van"

Ben je ook boos op iets of iemand of is het gewoon boos zijn op de situatie en heb je gewoon pech?

"Het is gewoon heel erg veel pech. Ik kan mezelf niets kwalijk nemen en anderen ook niet. Aan de andere kant: thank God dat het tijdens de Spelen niet is gebeurd. Als het dan op een wedstrijd moet gebeuren, dan maar op deze. Maar het liefst overkomt het je helemaal niet. Ik ben er gewoon wel even ziek van. Als in, dat het heel kut is."

Hoe lang moet je in je hotelkamer blijven?

"Op dit moment ben ik zo goed als klachtenvrij. De klachten die ik heb zijn gisteren begonnen. Dus vanaf gisteren gaan we rekenen en dan moet ik vijf dagen in quarantaine blijven. Dat zou betekenen dat ik zondag of maandag naar huis mag."

Dan kun je met de ploeg terugvliegen?

"Ja, ik hoef niet langer te blijven. Dat heeft de ISU ook al bevestigd. Mits ik klachtenvrij blijf."