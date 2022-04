Suzanne Schulting test positief op corona, mist WK shorttrack in Canada

Schulting wilde in Montreal haar wereldtitels op alle vijf de nummers verdedigen, maar dat gaat nu dus niet door. Het is een enorme teleurstelling voor de shorttrackster.

Mentaal gebroken

"Ik heb positief getest op corona. Mentaal ben ik gebroken", schrijft Schulting op Instagram. "Het is en was een lang seizoen. Ik had mezelf weer opgeladen en voelde me zo klaar om mijn vijf titels te verdedigen. Ik deed er alles aan om negatief te blijven, maar het is helaas niet gelukt. Veel succes aan alle shorttrackers dit WK komend weekend."

Het WK zou eerst half maart worden gehouden, maar werd uitgesteld vanwege de coronapandemie en de oorlog in Oekraïne. De shorttrackers moesten daardoor langer doortrainen dan gepland. De selectie verbleef al sinds 27 maart in Canada, omdat er in Nederland geen ijs meer beschikbaar was.

Van Kerkhof vervangt Schulting

Yara van Kerkhof vervangt Schulting in het individuele toernooi. Xandra Velzeboer en Rianne de Vries zijn daarin de andere twee deelneemsters. Bij de mannen doen de Friezen Sjinkie Knegt, Itzhak de Laat en Sven Roes mee.

De 24-jarige Schulting won in februari tijdens de Olympische Spelen in Peking vier medailles: twee keer goud, één keer zilver en één keer brons.