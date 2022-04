Jaap Mulder stopt met Di Gojim, maar blijft zijn passies volgen

Jaap groeide op in Leeuwarden, in zijn gezin was er niemand echt met muziek bezig, al is zijn grootvader wel klarinettist geweest. Mulder voelde wel de behoefte om muziek te maken, maar moest kiezen tussen voetbal en muziekles. "Want ja, er was geen geld."

Op een gegeven moment vond hij een trompet bij het afval, waarop hij spelen leerde. Zijn oom werd het zat en zorgde ervoor dat hij bij een orkest kon spelen. Hij maakte daar opnieuw kennis met de klarinet. "Dat was mijn droom, alles wat ik wist was dat mijn opa klarinettist was."

Wereldmuziek

Bij het orkest ontmoette hij een fluitiste en via haar kwam hij in aanraking met wereldmuziek en speelde hij in een Wereldorkest. Hij kwam daar Tjeerd Nouta en Herman Peenstra tegen en gezamenlijk maakten ze allerlei muziek.