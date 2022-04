Q&A: Geen Schulting op het WK shorttrack, wat blijft er nog over?

Suzanne Schulting was weer de grote favoriet. Een flinke domper natuurlijk. Hoe is het met haar?

"Ze zit er wel even doorheen. Ze voelt zich supergoed en als je dan zo'n toernooi mist, na zo lang trainen, dan ben je, zoals ze zelf zei, helemaal leeg."

Wie is nu de favoriet bij de vrouwen?

"Ariana Fontana is er niet bij. De Italiaanse was in Peking heel goed. Ook de Amerikaanse Kirsten Santos is er niet. De Kanadezen zijn er wel. In eigen land zie ik Kim Boutin en Courtney Sarault als serieuze concurrenten. De Koreanen zijn altijd gevaarlijk, maar dat geldt vooral voor Min-jeong Choi. Wat mij betreft is zij de grote favoriet."