VVD betreurt kwestie Durk Pool: "Hij heeft een weg gekozen die niet kan"

Pool wil zelf nog afscheid nemen van Provinciale Staten. "Ook omdat hij veel goede dingen heeft gedaan. Dit had niet moeten gebeuren, daar zien we de gevolgen van. Je zit niet te wachten op dit soort dingen. Voor de hele politiek is dit slecht en voor Durk in het bijzonder. Dit levert alleen maar verliezers op. Je moet daar wel de verantwoordelijkheid voor nemen."

"Dit kan gewoon niet

Het neemt niet weg dat het Kielstra flink heeft verbaasd. "Toen ik het telefoontje kreeg heb ik wel tien minuten gedacht: dit kan gewoon niet. Maar het werd in de loop van de dag wel duidelijk dat het wel was gebeurd."

Kielstra wil niet ingaan om de motieven van Pool om een nep-account aan te maken. "Hij heeft een aantal dingen gezegd, dat houd in in de beslotenheid van de fractie. Maar het is duidelijk dat wat hij heeft gedaan niet kan. Dit gaat om het vertrouwen dat je moet hebben als Statenlid, dat is onherstelbaar beschadigd."