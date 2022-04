Durk Pool stopt per direct als Statenlid: VVD vindt dat hij te ver ging met nep-account

De Statenfractie van de VVD is donderdagochtend bijeen gekomen om te overleggen over de situatie. Pool heeft in de bijeenkomst aangegeven verantwoordelijk te zijn voor de nep-account op Twitter.

'Functioneren niet meer mogelijk'

In overleg is besloten dat Pool met zijn actie een grens heeft overschreven. Daarmee is het functioneren van Pool in de Provinciale Staten niet meer mogelijk, verklaart fractievoorzitter Klaas Kielstra uit naam van de VVD-fractie. Pool beëindigt per direct zijn werk en neemt op 20 april officieel afscheid van de Staten.

De VVD-fractie betreurt de situatie. Voor de VVD kwam het account als een verrassing. De fractieleden geven wel een groot respect te hebben voor het politieke werk van Pool in de afgelopen jaren.