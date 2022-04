Oekraïense schoolkinderen krijgen les op Stellingwerf College

De ISK-scholen (internationale schakelklassen) hebben ervaring met lesgeven aan vluchtelingen en asielzoekers, maar die zitten helemaal vol. Wel steunen ze de school met lesmateriaal. Op het Stellingwerf College wisten ze echter niet goed waar ze aan begonnen, zegt VWO-afdelingsleider Taco Hofland.

"Nee, maar gelukkig wist niemand dat. We hebben contact met de ISK. die de leiding neemt en de gemeente die de regiefunctie heeft. Uiteindelijk heb je wel met leerlingen te maken die iets heel indrukwekkends hebben meegemaakt. Ze zijn vluchteling en dat waren ze twee maanden geleden nog niet. Dat is een enorme verandering."

Wiskunde en gymnastiek

De komende weken zijn er een stuk of tien leerlingen in de leeftijd van 13 tot 17 jaar. Ze krijgen wat Nederlandse les en Engels. Ze volgen de lessen waar niet veel Nederlands voor nodig is, zoals wiskunde en gymnastiek, maar bijvoorbeeld geen geschiedenis of aardrijkskunde.

"Het gaat goed", zegt Kira Polroratska bij de docent Engels in de klas. "We leren Engelse grammatica en bereiden ons voor op de toets die eraan komt." In Oekraïne had ze op hetzelfde niveau Engels: "Ja, we leren dezelfde dingen. Dus het is makkelijk te volgen."

Uit de schuilkelder

De meeste kinderen komen uit Charkov, één komt uit Marioepol. Sommigen spreken goed Engels, maar niet allemaal. Ze uiten zich niet zo over wat ze hebben meegemaakt in Oekraïne.

Er wordt wel gezegd dat leerlingen ook online les kunnen krijgen door hun eigen docent in Oekraïne. Maar die geven dan les vanuit de schuilkelder, en daar willen ze de kinderen niet mee confronteren.