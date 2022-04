Zorgen over verdeling Rijksgeld: Friese gemeenten lobbyen in Den Haag

En een laatste punt is de 'opschalingskorting', dat voor een bezuinigingsbedrag zorgde, terwijl gemeenten daar niet voor gefuseerd zijn. Met name bij kleine gemeente is daar onvrede over, zoals burgemeester Klaas Agricola onlangs bij de oprichting van de K80 (een samenwerkingsverband van kleine gemeenten) kenbaar maakte.

Lobby voor moties

Tweede Kamerleden debatteren donderdag over de financiële positie van gemeenten. "Er is een commissievergadering van de commissie Binnenlandse Zaken van de Tweede Kamer. Wij hebben diverse Kamerleden benaderd en onze zorgen onder de aandacht gebracht. We zijn druk aan het lobbyen", geeft Stoel aan.

Wat hem betreft zitten er fouten in het nieuwe model. "Dat hebben we onder de aandacht gebracht bij Kamerleden, we hopen op de aankondiging van moties."