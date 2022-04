Recensie Smokkelbern: "Regelmatig even slikken"

Hoe mooi dan die sprong in de tijd: Lea komt terug naar Abbega en wij in het publiek reizen met haar mee. We zien hoe dat zinloos wachten Lea als volwassene heeft gevormd, nu ze niemand meer in haar huis en hart willen toelaten. Omdat ze bang is voor het afscheid dat zal volgen. "Waarom gaat iedereen die komt altijd maar weg?"

Schuld

We zien de traumatische gevolgen die dat heeft voor haar eigen rol als moeder. Voor haar kinderen, die een moeder hebben die voor hen nooit echt aanwezig is. Want Lea is in haar gedachten bij haar eigen moeder, en dat blijft ze ook. Een moeder die er niet echt was, maar wel altijd aanwezig. Schuld wordt voor haar met een hoofdletter geschreven. Maar er is ook twijfel. "Mag je iemand missen die normaliter nu ook dood geweest zou zijn? " Het zet je aan tot nadenken, respect.