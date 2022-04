Politie Noord-Nederland gebruikt meer geweld in 2021: "Lontjes kort door corona"

In de commissie zitten burgers en juristen die onafhankelijk van de politie werken. Sinds 2019 doen zij onderzoek naar het gebruiken van geweld door de politie.

Van duwen tot een vuurwapen

Daaruit komt naar voren dat er een stijgende lijn is in het gebruiken van geweld bij de eenheid Noord-Nederland. Evenwel in 2020 als in 2021 werd er vaker geweld gebruikt. "Geweld is een breed begrip", zegt Hoofd-Operaties Joop de Schepper. "Dat begint bij duw- en trekwerk maar je hebt ook fysiek geweld bij een arrestatie. Dat loopt op tot het gebruik van pepperspray, taser en een vuurwapen."

In 2021 waren er in totaal zo'n 1.363 incidenten. In 2019 waren dat er nog 916. Het aantal incidenten stijgt al een paar jaar. "Wij zijn goed aan het kijken waar de oorzaak ligt", zegt De Schepper. "We lossen de meeste situaties met praten op. We denken dat we geen andere oorzaak kunnen vinden dan de coronacrisis. De lontjes waren korter en dus zorgt dat weer voor een confrontatie."

"Ook voor de politie zelf is het lastig. Het zijn ook mensen die in dezelfde situaties zitten met afgelaste activiteiten en spanningen binnen een huishouden. Maar de lat ligt daar wel hoger. Dat zijn professionals die getraind zijn en je mag verwachten dat ze kunnen incasseren. Dus dat is geen excuus om direct geweld te gebruiken, maar ook zij hebben deel uitgemaakt van spanningsvolle situaties."