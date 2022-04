Statenlid Pool (VVD) doet zich online voor als de FNP en verspreidt onzin

Via het nepaccount werden journalisten actief gevolgd. De FNP-fractie kreeg daar veel vragen over. De partij heeft bij de provincie een melding gemaakt van de wantoestanden. De FNP zegt geschrokken en diep teleurgesteld te zijn.

Vertrouwen geschaad

In een reactie laat fractievoorzitter Sijbe Knol van de FNP weten dat het vertrouwen in het betreffende statenlid zwaar geschaad is. "Dit gaat te ver in tijden van fake news." Knol hoopt dat partij van het statenlid maatregelen zal nemen. Verder wilde Knol weinig kwijt over de kwestie. Hij wilde de naam van Pool ook niet noemen, maar bevestigde wel dat het gaat om het statenlid dat in de Leeuwarder Courant wordt genoemd.

Durk Pool was niet bereikbaar voor commentaar.