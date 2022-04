Noardeast-Fryslân bijna klaar met formatie; college-advies voor Tytsjerksteradiel

In Noardeast-Fryslân zijn het dus drie lokale partijen die een college met vijf wethouders willen vormen. Eén van die beoogde wethouders is Aant Jelle Soepboer van de FNP. Hij vindt het bijzonder en mooi dat het om lokale partijen gaat. "Dit is ook wat de kiezers willen en duidelijk uitgesproken hebben. Dat zien we ook in de verkiezingsuitslag."

Opvallend is dat het CDA, een landelijke partij die altijd één van de grootsten was in Noardeast-Fryslân, nu buiten de boot valt. Volgens Soepboer is dat een direct gevolg van wat er landelijk speelt bij de partij.

"Je hebt het natuurlijk ook altijd een beetje aan jezelf te danken. Ik wil niet met de vingers wijzen, maar de kiezer heeft wel gesproken dat de FNP en SiN de grote winnaars zijn."