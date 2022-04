Informateur stelt coalitie van PvdA, CDA en FNP voor in Súdwest-Fryslân

De door Janssen voorgestelde coalitie zou kunnen rekenen op 21 van de 37 zetels. De partijen hebben de intentie uitgesproken om een college te vormen met twee PvdA-wethouders, twee CDA-wethouders en één FNP-wethouder.

Janssen heeft in de afgelopen weken gesprekken gevoerd met de vertegenwoordigers van alle elf fracties in de nieuwe gemeenteraad. Wie voor de drie partijen wethouders worden is volgens Janssen nog 'onderwerp van bespreking.' En over de verdeling van de portefeuilles is nog niets bekend.

Goede klik

Het bleek dat de drie partijen bereid zijn om met elkaar te werken. Er was geen sprake van 'oud zeer', maar juist van een goede klik.

De gemeenteraad zal het advies van de informateur op 11 april bespreken. Het advies aan de raad is om een raadsprogramma op te stellen, dat kan dienen als input voor een coalitieakkoord.