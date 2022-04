Informateur adviseert coalitie Opsterlands Belang, FNP, PvdA en CU

Het zou volgens Willemsma het best zijn dat De Fryske Marren vijf voltijdse wethouders inzet. "Nu zijn er ook vijf mensen, maar zij hebben geen voltijdse aanstelling. Dat is niet in lijn met de verantwoordelijkheid en de opgaven waar een college voor staat."

De vier partijen kunnen nu het best tot een coalitieakkoord komen, adviseert Willemsma. Daarbij kunnen de partijen kennis en kunde van buiten de raad gebruiken. Willemsma hoopt ook dat de raad in een eerder stadium de kans krijgt om over nieuwe ontwikkelingen te besluiten.

Vijf partijen in Smallingerland

Informateur Geart Benedictus van Smellingerland geeft daar de voorkeur aan een coalitie met CDA, ChristenUnie, VVD, GroenLinks en FNP. Hij adviseert dit omdat in de afgelopen jaren is gebleken dat het stabiele fracties en partijen zijn. De coalitie van deze vijf partijen komt uit op een lichte meerderheid: 16 van de 31 zetels in de raad.

Ooststellingwerf

In de gemeente Ooststellingwerf zijn informateurs Zwiers en Magda Berndsen tot een advies gekomen van een coalitie met vier wethouders en vier partijen. Het gaat dan om Ooststellingwerfs Belang, CDA, PvdA en GroenLinks.

De informateurs volgen daarin het advies van de meeste raadsfracties. De coalitie van deze partijen heeft dertien van de 21 zetels.