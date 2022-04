Groningse burgemeester formateur in gemeente Leeuwarden; Súdwest-Fryslân heeft Tolsma

Gemeente Leeuwarden: "Sikkema heeft de specifieke opdracht de besprekingen te ondersteunen van die onderwerpen waar niet direct overeenstemming over bereikt kan worden. Daarnaast ondersteunt de formateur de verdeling van de portefeuilles voor het toekomstige college."

Sikkema neemt het werk over van informateur Peter den Oudsten.

Súdwest-Fryslân

De formatie in de gemeente Súdwest-Fryslân is ook weer een stap verder. Met de aanstelling van oud-wethouder Sjoerd Tolsma als formateur kunnen de PvdA, CDA en FNP in gesprek om te kijken of er een akkoord bereikt kan worden.

Tolsma, die nu directeur-bestuurder is bij hulporganisatie Amaryllis in Leeuwarden, gaat de formatiegesprekken positief tegemoet: "Er is een positieve sfeer, veel consensus over wat er anders moet en hoe we het in deze gemeente nog beter en eerlijker kunnen organiseren. Ieders constructieve input is gewenst en zorgt voor een breed gedragen en ambitieus akkoord."