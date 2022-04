Formatie Súdwest-Fryslân gaat volgende fase in met formateur Sjoerd Tolsma

Tolsma, die nu directeur-bestuurder is bij hulporganisatie Amaryllis in Leeuwarden, gaat de formatiegesprekken positief tegemoet: "Er is een positieve sfeer, veel consensus over wat er anders moet en hoe we het in deze gemeente nog beter en eerlijker kunnen organiseren. Ieders constructieve input is gewenst en zorgt voor een breed gedragen en ambitieus akkoord."

De PvdA (8), CDA (7) en FNP (6) zouden in het geval van een akkoord 21 van de 37 zetels in de raad krijgen. De raad kan in het formatieproces voorstellen doen over wat zij de belangrijkste thema's vindt voor de komende jaren.

College Weststellingwerf krijgt mogelijk vierde partij

Maandag werd bekend dat het college van Weststellingwerf er mogelijk een vierde partij bij krijgt. Volgens verkenner Ger Jaarsma zou het terugkeren van VVD, CDA en Weststellingswerfs Belang logisch zijn

Er zou een vierde partij nodig zijn om een stabiel college te vormen met een duidelijke meerderheid in de raad. Daarvoor heeft SDW de beste papieren.

Alleen de VVD lijkt er niet per se op aan te willen sturen. De VVD ziet het liefst een kleine overheid en ook een klein college. Maar lijsttrekker Roelof Theun Hoen laat wel weten dat als er voldoende draagvlak voor is, zijn fractie wel in zal stemmen met een vierde partij.

Voorkeur

Naast SDW willen ook Blijf Stellingwarfs, GroenLinks en D66 wel een wethouder leveren. Maar collegepartijen CDA en Weststellingwerfs Belang hebben dezelfde voorkeur: SDW. En dat zou wel eens doorslaggevend kunnen zijn.

Kennismaken

Voor SDW is Heidi den Hartigh uit Noordwolde kandidaat-wethouder. Zij is nog een onbekende voor de fracties, dus het kennismaken met haar zal de volgende stap in het formatieproces bepalen.

Inhoudelijk zijn er veel overeenkomsten, breekpunten zijn er niet echt. De vier partijen zouden een meerderheid van 14 van de 21 zetels hebben.