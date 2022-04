FNP vervangt ChristenUnie in college Achtkarspelen

Vergeleken met de afgelopen jaren is er dan één verandering: de ChristenUnie verdwijnt uit het college, de FNP komt erbij. "Inhoudelijk zijn er genoeg raakvlakken. Mogelijke verschillen zijn te overbruggen", volgens Atsma.

De beoogde wethouder voor de FNP is Tjibbe Brinkman. Voor Gemeentebelangen neemt Max de Haan afscheid van de politiek. Hij wordt als wethouder opgevolgd door Sierd Vegelin, is de bedoeling.

Rekening houden met bezuinigingen

De drie partijen moeten de komende tijd afspraken maken over de ambities voor de komende jaren. Daarbij moeten ze wel rekening houden met noodzakelijke bezuinigingen, waarschuwt Atsma. Uit de gesprekken met de fracties is duidelijk geworden dat ze daar verschillend over denken.

CDA, FNP en Gemeentebelangen hebben in totaal 13 van de 21 zetels in de raad.