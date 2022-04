De Fryske Marren: coalitie van FNP, PvdA, VVD en GroenLinks voorgesteld

Willemsma heeft donderdag alle fracties geïnformeerd. "Met deze vier partijen ligt er een goed fundament om een coalitie te vormen, die op een breed draagvlak in de raad kan rekenen. Het is nu aan de partijen om met elkaar in gesprek te gaan", zegt Willemsma.

Draagvlak

In de afgelopen weken heeft Willemsma gesprekken met alle fracties gevoerd. De opdracht aan haar was om alles open te laten en niet louter naar het aantal zetels te kijken, of naar wie er won of verloor. Draagvlak zou het meest belangrijk zijn. De fracties moeten met elkaar een 'stormpje' kunnen doorstaan.

De beoogde coalitie heeft 16 zetels in de raad. Het eindrapport wordt op 19 april in een extra raadsbijeenkomst toegelicht, zo is de bedoeling.

CDA stap terug

Het voorstel zou betekenen dat het CDA, die de grootste partij was, niet terugkeert in het college. Een aantal jaren geleden botsten de FNP en het CDA over de zandwinningskwestie op het IJsselmeer.

FNP-fractievoorzitter Gerda de Vries gaf vorige maand nog aan dat uit de formatie maar moest blijken of er nog sprake was van 'oud zeer'. De FNP wilde het CDA niet uitsluiten, maar gaf ook aan dat het niet per se voor de hand hoefde te liggen.