College Weststellingwerf krijgt met SDW mogelijk een vierde partij

Er zou een vierde partij nodig zijn om een stabiel college te vormen met een duidelijke meerderheid in de raad. Daarvoor heeft SDW de beste papieren.

Alleen de VVD lijkt er niet per se op aan te willen sturen. De VVD ziet het liefst een kleine overheid en ook een klein college. Maar lijsttrekker Roelof Theun Hoen laat wel weten dat als er voldoende draagvlak voor is, zijn fractie wel in zal stemmen met een vierde partij.

Voorkeur

Naast SDW willen ook Blijf Stellingwarfs, GroenLinks en D66 wel een wethouder leveren. Maar collegepartijen CDA en Weststellingwerfs Belang hebben dezelfde voorkeur: SDW. En dat zou wel eens doorslaggevend kunnen zijn.

Kennismaken

Voor SDW is Heidi den Hartigh uit Noordwolde kandidaat-wethouder. Zij is nog een onbekende voor de fracties, dus het kennismaken met haar zal de volgende stap in het formatieproces bepalen.

Inhoudelijk zijn er veel overeenkomsten, breekpunten zijn er niet echt. De vier partijen zouden een meerderheid van 14 van de 21 zetels hebben.