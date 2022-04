College-onderhandelingen in Tytsjerksteradiel en Ooststellingwerf moeizaam

Informateurs Hendrik ten Hoeve en Anne Jochum de Vries adviseerden in Tytsjerksteradiel eerder al een college bestaande uit FNP, CDA en PvdA/GroenLinks.

Die laatste twee deden als aparte lijsten mee aan de gemeenteraadsverkiezingen, maar willen nu als één fractie de raad in. Verschillende partijen vinden dat vreemd, schrijft RTV NOF.

"Op deze manier hebben jullie wel de lusten maar niet de lasten", zei Douwe Hooijenga van de ChristenUnie. En ook Dineke Wagenaar van de VVD is het er niet mee eens. "GroenLinks heeft verloren tijdens de verkiezingen maar komen wel in het college, dat is heel krom."

Verschillen met BVNL te groot

Eerder maakte lijsttrekker Nynke Koopmans van BVNL zich al boos om dat haar partij niet in het nieuwe college komt. De informateurs vertelden dat ze wel hebben gekeken naar een mogelijkheid om die partij daarin te betrekken, maar dat de verschillen met andere partijen te groot zijn.

Na twee en een half uur vergaderen was de raad nog niet veel verder. Iedereen is het wel eens over het feit dat er raadsbreed een programma moet komen.

VVD wil meedoen in Ooststellingwerf

In Ooststellingwerf wil de fractie van de VVD toetreden tot het voorgestelde college. De informateurs - en een meerderheid van de raad - wilden een college van Ooststellingwerfs Belang, PvdA, CDA en GroenLinks.

Maar Sierd van Weperen van de VVD vindt dat zijn partij daar wat aan toe kan voegen. Hij gaf aan hoe stabiel de VVD de afgelopen vier jaar was. Van Weperen snapte de keuze voor de vier partijen wel, "maar met vijf partijen draag je nog meer bij aan stabiliteit".